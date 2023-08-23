青年質疑警權過闊 申司法覆核遭駁回

【本報訊】20歲青年指稱在兩個月內，3次在街上遭執法人員截查及要求查閱其身份證。他認為人員根據《警隊條例》及《公安條例》去截查市民身份證屬不合憲，去年入稟高院申請司法覆核，並指條例以「有可疑行為」及「有理由相信」為由，來截查市民屬於過闊及過於模糊。高院法官高浩文早前決定以書面處理其申請，並於昨日頒下判詞，法官指申請人的案情不足以支持其提出的憲法挑戰，並認為對方無合理成功機會，因此否決其司法覆核申請。

被搜出可疑藥丸 曾稱毒品 申請人曾浩銘（譯音），而律政司司長及警務處處長則被列為擬答辯人。申請人稱他於去年11月至今年1月，3度被執法人員截查要求他出示身份證。申請人指人員3次均沒應他要求出示委任證，首兩次截查時人員並沒有搜身，或要求查閱他背包等物品。不過據判詞引述涉事人員的證供與申請人所描述，並不相同。

首次事件是因人員見申請人迴避人員的眼神，且把其中一手放在身後、第二次則是見到他對着人員緊握拳頭、第3次更是當人員截查申請人時，他站在旁邊拍攝，其後又按着自己的袋，人員覺可疑才搜查他，在他的袋中亦發現一顆以錫紙包裹的藥丸。申請人最初自稱是毒品，及後才改稱是說笑，並指藥丸是抗鼻敏感藥。人員指3次事件，均是覺得申請人有可疑，才截查其身份證且有搜身。

申請人繼續進一步指出，根據現時的條例，人員只要「有理由相信」及覺得有可疑，便可要求市民出示身份證，申請人認為有關權力過闊及模糊。

而且當人員要截查市民時，必然要將該名人士拘留一段時間，屬違反受《基本法》保障之條文。申請人認為他多次被人員騷擾，是因他是年輕人屬截查目標。

官指無合理成功機會 不過法官在判詞指，申請人自稱是截查目標並無證據支持。現時案情亦不支持申請人提出的憲法挑戰，過往亦有案例提出相類的挑戰，截查身份證只是一段時間內限制其自由，非永久剝奪其自由。法官最終認為申請人的理據並無合理成功機會，駁回其申請。案件編號：HCAL 1428/2022