過去兩月 近700戶遷進過渡屋

【本報訊】房屋局推出「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」，為今年6月16日或以後入住過渡性房屋的新住戶，提供一筆過特別津貼，減輕搬遷成本，盡快融入社區。

搬入新界 4人戶獲$8450津貼 署理房屋局局長戴尚誠表示，在6月16日至今，已有4個過渡性房屋相繼入伙，估計涉及近700個單位，以4人家庭為例，搬入市區或擴展市區的過渡性房屋，可獲4,200元津貼，新界區可獲8,450元。計劃參考了綜援制度的金額，預料整個計劃會有3.5萬人受惠。

戴尚誠指出，劏房單位主要集中在深水埗、油尖旺等地，跨區搬遷的成本相對較高，所以搬至新界過渡性房屋的住戶，會獲發較高的津貼額，希望藉此提供誘因，吸引居住市區劏房的居民搬入新界。領取津貼的住戶最少要住滿一年，獲批的津貼可由住戶彈性處理。

被問到市區劏房戶不願意搬入新界過渡屋的問題，戴尚誠表示，當局最近舉辦了開放日、參觀團等，成效不錯。現時過渡性房屋的入住率高，市區項目入住率達97%以上，新界區則有86%以上。有住戶獲派公屋上樓後，會騰出單位再安排新住戶入住，所以部分位於市區的過渡屋使用率高達106%。

社區組織協會副主任施麗珊則稱，以往部分入住過渡屋的居民可能無家具，有時要機構協助。她認為政府提供津貼是好事，可以減輕居民負擔，但認為金額較少。