資助工傷復康 研涵蓋飲食業

【本報訊】本港工業意外頻生，政府去年9月推出「工傷僱員復康先導計劃」，資助建造業工傷僱員，以公立醫院的費用接受私家門診的復康治療，至今已有447人參與，當中260人已康復。

勞工及福利局局長孫玉菡形容計劃有突破性，可讓工傷僱員在「黃金期」盡快接受治療，加快復原，又指會考慮擴大計劃範圍，例如涵蓋飲食業。

行業自訂暑熱指引 當局歡迎 他又表示高度關注過去數天發生的工業意外，強調會盡力調查，嚴肅追究相關人士責任，又指立法會已通過大幅提高職安健罰則的草案，極嚴重情況一經公訴程序定罪，最高可被罰款1,000萬元，政府希望業界防患於未然。至於建造商會另推出暑熱工作的指引，他稱樂見業界因應行業的特別情況自行制訂指引，而相關指引亦符合勞工處指引的原則，如果其他行業另推指引，當局亦會歡迎。

此外，就何文田常盛街一帶日前出現沉降，影響位於該街的香港耀能協會盛康園院舍。孫指，院舍基本結構仍然安全，但建築署如果要進場大規模勘察，將會對院友構成困擾，故院友有需要搬遷到西貢伸手助人協會樟木頭長者度假中心，而耀能協會已就事件院友家屬會面溝通，家屬都表示理解。