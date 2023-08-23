聯校科學展 智能禪床墊有覺好瞓

【本報訊】第56屆聯校科學展覽昨日正式開幕，展覽期為8月22至28日，為期7日的科展將於香港中央圖書館展覽館，開放予公眾免費參觀。公眾可一覽21組來自中學生和海外代表隊的科技發明，並可參與展覽的STEM親子工作坊，體驗科學帶來的樂趣。

科學配合節奏 解決社會議題 是次展覽以「節奏」為主題，向公眾傳遞「科學跟從節奏 靈感跟從變奏」的訊息。參賽者會運用科學配合節奏，鼓勵參賽者從多角度觀察和分析身邊事物，以知識解決社會和環保保育議題。其中，來自民生書院的作品「智能禪床墊」會運用聲音、溫度和空氣的綜合作用，調節睡眠質素，使用家有更安穩和舒適的體驗，以提升睡眠質素，減輕現代人生活節奏急促的壓力，望未來可以應用在大眾的生活當中。

參賽作品還有來自聖公會莫壽增會督中學的「濾‧植之聲」，學生以學校附近的植物作為試驗，先利用過濾技術把河流污水變成中性水，把過濾後的污水灑在喜愛中性水的植物上，例如玫瑰和黃金葛，再測量酸碱值變化，並把數據透過軟件轉變成音樂，目標是透過植物的音樂，紓緩現代人的情緒問題，以及呼籲大眾關注水污染的問題。

展覽提供與STEM相關的親子工作坊活動，小朋友可運用卡紙和鏡子，由工作人員帶領下製作潛望鏡，從中探索光學反射的知識和作用。另外，學生的作品設有公眾投票，可投票選出最受歡迎隊伍和最佳介紹員的冠亞季軍。