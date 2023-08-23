推動晚上人流 業界倡派夜市消費券

【本報訊】港府日前誇口要短期內與業界合力「搞活搞旺」香港的夜市，維持經濟復甦動力。據了解，政府曾向發展商提議延長商場營業時間，並計劃在海濱舉辦活動。有財金官員在社交網站表示，正研究搞活夜間經濟，業界不用擔心會出現「與餐廳爭生意」的情況，希望晚上吸引更多人流，令市民和企業皆「雙贏」。有飲食業界人士指當局未有向餐飲業界諮詢意見，建議當局派夜市消費券，推動晚上人流。

香港餐務管理協會會長楊位醒稱，政府未向餐飲業界諮詢意見，他表示疫情後市民的生活習慣有所改變，商舖提早關門亦令市面人流減少，認為延長商場營業時間的同時，要考慮是否能帶旺人流。對於響應搞活夜市而延長營業時間的食肆，他表示「無客就節省人工」，食肆要計算因應延長營業時間而需要的人手，估計要做到一萬元的生意才能回本。

政府付一半金額 變相半價 稻苗學會榮譽會長黃傑龍則在其社交網站提議，推出夜市消費券，適用於周一至五晚上6時至凌晨2時所有本地消費，周六、日及公眾假期則全日適用。鼓勵市民放工後「食埋餐飯、睇埋場戲、買少少嘢先返屋企」。若技術許可，考慮消費券由政府出一半，市民自己出一半，先扣夜市消費券，最高扣總消費一半金額，餘下金額市民自己付款。網上消費及與出境旅遊相關的消費，如買機票或出境旅遊則不能使用。

他亦在電台節目表示，零售商戶面對人手不足的問題，目前商場一般與商戶在租約有協議要求營業至一定時間，各有不同。疫情期間當局不希望市民外出，故有一定時間無嚴格執行有關條款。他曾聽見有市民反映街上沒有商舖開門故回家，亦有商戶反映無人流故提早關門，形容是「有雞先定有雞蛋先」的問題。黃提到市況差是商界與政府的共識，並以研發核彈為例「無試過未知會否成功」，若最終成功運行，締造連鎖反應，令市民「出番夜街」是值得一試。