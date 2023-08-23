李予信：公民黨有天書教對答

李予信

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。獲准保釋的被告、時任東區區議員李予信續自辯。李表示公民黨提供「論壇天書」僅供參考，沒有約束力，事實上，他在選舉論壇中亦無講否決財案。李予信作供完畢，今日料由最後一名被告余慧明出庭自辯。

稱「否決財案」屬黨統一口徑 李予信供稱，公民黨有給予他「論壇天書」，亦有文件教他答問題，當中提及否決財政預算案是「強力武器」、避免講「攬炒」字眼；如被問到入議會後會做甚麼，李要說「以否決財案迫令政權落實五大訴求，係我哋當今出選人嘅共識」。

李對此解釋，上述均為黨的「統一口徑」，但這只是展示黨的態度為先，給予出選人一個參考，並非要候選人一字不漏跟隨去講，因每個出選人身份、出選區份涉及的區程均不同，形容做法具彈性。

對於「論壇天書」中寫到「X太老實」、「X有問必答」。李昨指，「X」是指不要做的事，即「唔好人哋問咩就講咩」，謂政治論壇並非百分百講道理的平台。

由於論壇給候選人的發言時間往往很短，故發言重點在於「講自己想講嘅嘢」，帶出自己想帶出的訊息，喚起更多關注。控方質疑，李是有意跟隨黨立場，並串謀其他被告，透過否決財案迫使政府回應五大訴求，李否認說法，重申自己無意顛覆政權。案件編號：HCCC 69/2022