鄧棨然今押上庭 應訊燃彈案

【本報訊】12名香港「人蛇」於2020年8月乘船企圖偷渡到台灣途中被內地海警拘捕，當中11人先後由內地移交香港，餘下的鄧棨然因「組織他人偷越邊境」罪在內地被判囚3年。他昨日刑滿出獄，在深圳灣口岸由內地當局移交予香港執法部門，並於早上約11時許由人員押解下，乘坐七人車押返天水圍警署扣押。

囚內地3年 昨刑滿移交 消息指，現年34歲的鄧棨然會被通宵扣留，今日下午被直接送往區域法院應訊。司法機構網頁顯示，預計鄧下午在區院出席聆訊，性質是「依令緝捕歸案」，估計需時15分鐘，由法官高勁修處理。

鄧棨然涉嫌與2019年9月30日灣仔區發生的一宗「串謀縱火」案件有關，即在駱克道金樂大廈一個單位管有製造汽油彈的原料，因而被控一項「串謀有意圖而縱火罪」，以及屬交替控罪的「管有物品意圖摧毀或損壞財產罪」。

鄧棨然於2020年8月潛離香港，在內地水域被內地執法機關拘捕，並缺席同年9月8日於區域法院的提訊，被法庭發出拘捕令通緝。案件現在正由商業罪案調查科及國家安全處跟進。