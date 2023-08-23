國安通緝犯郭鳳儀 兩兄長助查

【本報訊】香港國家安全處早前向法庭申請拘捕令，通緝8名已前赴海外並涉嫌違反《港區國安法》的人士，包括在美港人組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀。繼本月8日，國安處人員帶走郭的在港父母助查後，昨日再突擊搜查其家人的單位，將其大哥郭海東由將軍澳住所帶走，並會見二哥郭海誠，調查他們是否仍然與郭鳳儀有任何形式的聯絡或是金錢往來。

至昨傍晚近7時，郭的二哥受查後，奔跑離開將軍澳警署。據了解，郭的家人暫未有被捕。國安處會繼續就其餘被通緝人士的在港聯繫人或代理人展開調查，深入追究相關人士的罪責。

屢促外力干預港務 據通緝令所示，郭鳳儀於2020年1月25日離港，2021年9月至2022年2月期間，以「香港民主委員會」要員身份於外國出席會議及活動，並會見外國政客及政府官員，以請求對中華人民共和國及香港特別行政區進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動。

國安處上月初懸紅共800萬元通緝前議員羅冠聰、郭榮鏗及許智峯、前法政匯思召集人任建峰、時事評論員袁弓夷、郭鳳儀、前職工盟總幹事蒙兆達及綽號「攬炒巴」的劉祖廸等8人，指他們反中亂港，竄逃海外後繼續從事危害國家安全的行為。

郭鳳儀