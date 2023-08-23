理大生 煽動分裂判囚5年 刑期上訴終院駁回

呂世瑜 （中）就其違反港區國安法控罪的刑期提出上訴，昨被終院駁回。

法律界：為其他國安案件量刑訂立先例 香港理工大學男生呂世瑜被指在網上發布危害國家安全的貼文，違反《港區國安法》被捕。他在去年5月於區院承認一項煽動他人分裂國家罪，原審法官以5年半監禁作量刑起點，最終將他判囚5年。呂不服判刑提出上訴，上訴庭去年11月駁回其上訴維持原判，呂再向終審法院提出刑期上訴，是次亦是首次挑戰涉違國安法案件的量刑指引之終審上訴案。案件早前開庭審理後，終院法官昨頒布裁決，一致裁定駁回其刑期上訴，維持5年的判刑。

上訴人呂世瑜（26歲），上訴一方提出須由終院釐清的法律觀點是《港區國安法》第21條提及，案件中「情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑」，該如何恰當地詮釋，特別是判監5年以上是否屬強制性？另外該如何恰當詮釋《港區國安法》第33條提及，有3項可作減刑的因素，包括在犯罪過程中自動放棄犯罪或自動有效地防止犯罪結果發生、自動投案、揭發他人犯罪行為或提供重要線索以破案等，若上述3項無一符合，是否有任何其他求情因素可作減刑。

終院判詞昨指，港區國安法規定案件中控罪「情節嚴重」的罪行，最低刑期是5年，根據文意的詮釋，明顯以強制性措詞訂明刑罰性質和刑期，故法官只可在框架內行使量刑酌情權。判詞指上訴人認為量刑框架只是量刑起點的幅度，可容許判處訂明幅度以下的刑罰，明顯是站不住腳且自相矛盾。

下調刑期情形 條文盡列無遺 至於上訴人爭議，港區國安法第33條只列出3項的減刑情況，認為未有將下調刑罰的情形盡列無遺。終院認為該條文的立法目的毫不含糊，是要提供誘因，鼓勵他人放棄犯罪，及協助當局遏制危害國家安全活動等，不能被解讀為容許依賴與該條文之明確目的無關之減刑因素，對罰則作出如此寬大的調整，該條文已經將可下調的情形盡列無遺。上訴人呂世瑜自2020年9月起被還押，至今已經服刑接近3年。

由於本案是由終審法院一錘定音釐清港區國安法的量刑指引，有資深大律師認為是次裁決，是為其他國安案件的量刑訂立先例，以後大多數的國安案件判刑，都需要跟隨這次終審庭裁決處理的個案。

案件編號：FACC 7/2023