西九財困 表演藝術季力尋贊助商

【本報訊】西九文化區管理局即日起至明年6月，將呈獻80多個節目，超過700場表演，涵蓋戲曲、音樂、劇場、舞蹈等，包括中外跨世代著名樂手及樂隊聚首、堪稱最大型的「自由爵士音樂節」；亦會載譽重演首齣原創粵語音樂劇《大狀王》。西九坦言，今年表演藝術季致力開源節流，找贊助商支持，而西九極具夜間經濟潛力。

西九表示，雲集來自世界各地11個國家及地區超過500位爵士好手的「自由爵士音樂節」，10月3至8日及26日在文化區內多個戶外及室內場地上演逾百場節目，當中包括來自英、美、內地、波蘭及本地的表演隊伍，將輪流進駐竹翠公園戶外舞台，例如美國格林美獎得主Richard Bona、喜辰晨、Kinga Glyk及由4度榮獲格林美獎鼓手主理的Antonio Sánchez & Bad Hombre等，門票即日起發售。

加大收費區 發展夜經濟 另外，疫下被迫取消9場、在「第31屆香港舞台劇獎」橫掃10項大獎的原創音樂劇《大狀王》12月於戲曲中心大劇院再度上演；適逢明年巴黎奧運會，文化區明年中舉辦糅合街頭極限運動與舞蹈音樂的《狂舞自由式》亞洲首演，一眾霹靂舞、滑板、街籃和自由飛躍等街頭極限運動高手，配合弦樂現場演奏及燈光、布景等劇場效果，為觀眾呈獻突破常規、熱血沸騰的當代表演藝術體驗。西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民提到，港府打算發展夜經濟，西九表演藝術正具有夜經濟潛力。遊客日間可看博物館，夜間看舞蹈等表演，前後則可到附近餐廳。對於西九財困，他指近期了解到其他地方的藝術中心運作，發現他們不避忌尋求冠名贊助，現時目標擴闊節目贊助，亦會加大收費區範圍。