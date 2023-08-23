雙城文化交流 京港青年拓眼界

【本報訊】香港故宮文化博物館去年起推出「雙城青年文化人才交流計劃」，推動北京與香港青年的藝術文化交流，第二屆計劃今年暑假進行，16名參與計劃的大學生昨到北京故宮博物院交流。有學生坦言，疫情後首次到其他地方交流，機會寶貴，有助開闊眼界。

京師範生到港科學館實習 「雙城青年文化人才交流計劃」第二屆計劃經面試篩選後，共有8名香港大學生及8名北京大學生展開為期兩個月的交流計劃。計劃首6周在香港進行，除考察和講座等，參加者更有機會於香港故宮文化博物館、M+、西九文化區表演藝術處，以及康樂及文化事務署轄下4所博物館實習。計劃最後兩周在北京舉行，參加者到訪不同的文化創意、藝術、教育、商業及科技機構，例如故宮博物院、三里屯太古里和798藝術區等。

就讀香港大學的盧綽桁被安排到香港故宮館實習，負責設計和協助營運工作坊，讓他了解更多博物館的營運方式和各項工作崗位，他形容是「大開眼界」。而來自北京師範大學的桂賢嫺則表示，疫情3年無法外出交流，此次交流計劃是非常重要的機會到其他地方看看；她到了香港科學館實習，協助社交媒體運作，啟發了她不少新想法。

贊助商太古地產行政總裁彭國邦說，此交流計劃能培養學生的人才領導能力，希望視乎學生和故宮館的回饋再決定後續發展，但未來應該會繼續舉辦交流計劃，甚至會拓展到成都和西安，暫不考慮海外地區。