故宮館冀財政解憂 靠海外觀眾打救

9‧27起門票增至$60 賣文創禮品開源 香港故宮文化博物館9月27日起加價，館長吳志華表示，票價調整有眾多考慮因素，重要是保持故宮館的財政可持續性發展，但同時確保不影響公眾的觀展機會，明年已保留10%門票予非牟利機構派發予低收入家庭。吳又提到，疫情結束至今，海外觀眾逐步回升，現時海外遊客佔觀眾10%，未來也會有更多與海外博物館的交流展覽機會，有信心文化體育及旅遊局會加強對海外宣傳，令海外觀眾數字繼續上升。

稱辦大型展覽成本高 吳志華昨在北京接受訪問時稱，7月已公布香港故宮館調整票價，認為觀眾有能力去購票支持展覽，例如早前舉辦的「百樣玲瓏——卡地亞與女性」展覽有22萬觀眾購票支持，加價後有助保持展覽的高水平。舉辦大型展覽的成本非常高，而除了加價去保持財政可持續性外，亦可以售賣文創產品開源，香港故宮館近日新開的文創禮品店也極受歡迎。同時亦需找不同機構贊助支持，他指故宮館不應單靠政府，也要私人機構和團體支援。

北京故宮博物院常務副院長婁瑋亦稱，出售文創禮品，除了是支援博物館財政外，重要是宣傳歷史文化予觀眾，融入觀眾的日常生活之中。至於未來會否與香港故宮館有更多合作，婁瑋指香港故宮館與北京故宮是「兄弟」一樣的緊密合作關係，除了自香港故宮館開館以來，輪換特別展的館藏外，也會持續有更多人才交流計劃。

對於海外觀眾僅佔整體客量10%，吳志華表示，疫情結束至今只有8個月，香港、內地以至全世界恢復旅遊業需時，現時本港旅遊業仍是以內地旅客佔多，但他認為屬好事，可有助鞏固文化旅遊行業，而近月海外觀眾數目增加，日後會繼續小心踏實地拓展海外市場。

香港故宮文化博物館9月27日起調整標準門票的入場門票收費，增幅約20%，成人標準門票將由50元增至60元；半價特惠門票為30元。而於展廳8舉辦為期3個半月的「凝視三星堆」特別展覽，門票定價為150元，較現時特別展覽120元高25%；半價特惠門票為75元。記者梁皓芊北京報道