不滿DSE買卷費貴 私隱署錄兩宗投訴

【本報訊】今屆香港中學文憑試已於上月放榜，惟考生可以向考試及評核局申請取答卷複本及評分紀錄，即俗稱「買卷」。有應屆文憑試考生向個人資料私隱專員公署投訴考評局「買卷」定價高，且過去2012至2022年未提供價格較低的電子複本選項，質疑違反私隱條例規定。私隱專員公署證實，今年共接獲兩宗類似投訴，正按既定程序跟進，不便評論。

有應屆文憑試考生上月去信私隱公署投訴，並提出多項質疑，相關投訴已獲公署接納。

5科答卷複本索價1072元 該考生在信中表示，考評局改發電子複本理應可省卻每宗申請及附加科目各15元的「紙張及文具費用」及若干「電腦操作時間費」，質疑該局僅就每宗申請費用減收20元，違反《私隱條例》中收費「不得超乎適度」的規定。

他分別自行及由學校代為遞交兩次申請，申領5科答卷複本，共繳交1,072元，稱想不通為何收費如此高昂，又指考評局理應向公眾解釋收費高昂的原因並退還超收費用，盼考生日後能以更合理價錢「買卷」。

考評局回覆指，已接獲由私隱公署轉介投訴，將按要求回應，重申按收回成本及用者自付的原則訂定收費，包括處理申請的職員薪酬開支、電腦系統操作及其他開支等各項直接有關及必需的成本，稱今年已因應發放報告方式及成本轉變，減收每宗申請費用，日後亦會適時調整收費。