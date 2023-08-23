申內地文憑試試場 大灣區4校未批

【本報訊】考試及評核局去年宣布2024年起接納香港境外學校參加香港中學文憑試。廣東省東莞暨大港澳子弟學校總校長賴炳華昨日在一個電台節目表示，該校去年已申請參加成為文憑試試場，據他了解，大灣區共有4間中學申請，目前均未獲批准。

試卷放夾萬 房間設天眼 他續稱，教育局及考評局要求嚴謹，內地學校須確保提供與本港中學同樣質量的課程，亦要為考生、監考老師及試場主任提供住宿，通過評審方獲認可設文憑試考場。另外，內地有更嚴謹的考試安排要求，例如試卷不能隨便亂放，須置於設有密碼鎖夾萬內，涉及的房間有閉路電視監察，毋須擔心在內地應考會有試卷洩漏問題。

他又指，即使本港批准境外學校參加文憑試，惟現時內地政策並不鼓勵內地生修讀文憑試課程，故此一般內地生只可報讀國際學校或坊間教育機構開辦的文憑試課程，主要以外地升學為目的。

再者，受到內地法規監管，一般內地生並不可就讀於現時已批准開辦文憑試課程，以及可能獲批核成為「與考學校」的「港人子弟學校」。

即使內地中學批准開考，考生應考英語科口試，以及體育科及音樂科的實習考試，仍需赴港與本港學生同場應考。而乙類應用學習科目及丙類其他語言科目只會在港開辦和考試。至於涉及校本評核的科目，考評局將會為內地學校教師提供培訓。