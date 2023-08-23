北角兩官小明年合併 雲景道校停辦新課程

適齡人口下降 整合優化資源 教育局宣布，北角官立小學（雲景道）將於2024/25學年起與北角官立小學合併。兩校的合併計劃於2024/25學年展開，北角官立小學（雲景道）將於該學年起不參加小一入學統籌辦法及停止開辦小一至小四課程，並會於2026/27學年起停辦。

於2023/24學年就讀該校小四至小六級的學生會在原校原址完成高小課程，而小一至小三級學生將獲安排在2024/25學年升讀北角官立小學。家長如欲安排子女轉讀灣仔其他公營學校，教育局會提供適切協助。

鑑於整體入讀小學的適齡人口呈結構性下降，而北角官立小學（雲景道）位處的灣仔區的小學學位需求亦持續減少，經詳細考慮各方面的因素，包括教育政策、學齡人口變化、學額供求、官立學校整體發展需要和政府資源運用，決定合併北角官立小學（雲景道）與位處東區的北角官立小學。

可提供更合適學習環境 北角官立小學（雲景道）前身為北角官立小學（下午校），與北角官立小學本屬同源，背景相近。是次合併讓兩校師生再次結合，延續兩校的歷史。合併將整合兩校資源，發揮各自優勢，為學生提供更合適的學習環境及豐富的學習經歷，以滿足學生的不同學習和發展需要。合併亦有助紓緩灣仔區學額供過於求的情況。

兩校已就合併計劃與其學校管理委員會討論，並會與持份者保持緊密溝通，詳細解釋合併的具體安排，以及為學生提供的支援措施。由2023/24學年開始，兩校會加強合作，舉辦不同類型的師生交流活動，提升兩校融合和發揮協同效應，為學生提供更優質的教育服務。

教局鼓勵業界及早規劃 教育局會繼續密切留意學生人口變化，與業界保持溝通。由於未來學齡人口持續下跌是結構性而非過渡性，當局鼓勵業界及早規劃，務求在確保學校體系整體持續發展和善用資源前提下，保持整體教育質素。