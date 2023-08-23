醫健：健康在您手：為年輕人提供情感支援

在我們服務經驗中，不時發現年輕人因社會對他們的期望不斷提升，在不獲情感支援及理解下，感到有壓力及孤獨。曾有為理想而輟學創業個案的青年表示，即使向身邊人講解創業的原因及心情，但卻換來「你好好讀書啦，我都係為你好！」、「搞咁多嘢做咩呀？」及「有書讀你都唔讀」等回應，令他更加覺得孤單和無助，沒有人願意嘗試理解及明白自己。

缺乏者嚴重可構成抑鬱 每個人的成長道路都不同，並沒有一套固定準則，但在過程中了解年輕人真正的需要卻相當重要，而年輕人的需要亦包含情感上支援。並不是我們眼中「為你好」的事，都等於「正確」的事。身邊人願意認同、接納及理解年輕人多一步，結果已經可以很不同。缺乏情感支援或令他們產生自我懷疑，甚或與人更為疏離，輕則或在身體反映，如出現頭痛及背痛等痛症，嚴重更可構成抑鬱或焦慮症等情緒病。

我們可嘗試把與年輕人的關係，建立在尊重及理解基礎上，真誠地尊重及包容不同人之間觀點及差異，避免加入批判性，給予適當關心及支持，拉近彼此之間距離感，建立高質量的人際關係。當人擁有高質量的人際關係及情感得到合適的反饋時，孤獨感便會減低，對心理健康及生活質素亦有正面影響。

6PM網上青年支援隊透過網上服務及平台，搜尋及辨認在網上處於高危及隱蔽的青少年，並作適當介入；計劃亦透過線上線下的活動，例如以高度提升集中力配合情緒壓力管理技巧，達致減壓效果的泰拳訓練等，與青少年聯繫，並陪伴他們走過成長的順逆。如有查詢歡迎致電2609 3228。

聖雅各福群會6PM網上青年支援隊註冊社工蕭梓鍵

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