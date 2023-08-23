調查：55歲以上患認知障礙風險高

【本報訊】香港人口高齡化漸趨嚴峻，長者健康已成為重要的社會議題。香港都會大學與路德會進行有關認知障礙風險研究，發現近半受訪者有中度認知障礙風險，高度風險和低度風險分別佔四分一；而較高教育程度，有良好生活和飲食習慣或有工作人士，患上認知障礙風險較低。雖然男女患病數字相若，但女性較自覺身體狀況較差，傾向以較健康的生活方式改善身體狀況。

良好生活習慣 有助改善 研究團隊向各區共1,102名55歲或以上的人士調查，透過提供全自動視網膜影像分析評估服務，即俗稱「眼底相」，經人工智能技術分析眼底血管狀況，以及問卷訪問生活習慣等方式，評估他們患上認知障礙症的風險，發現近半參與者有中度認知障礙風險，高度風險和低度風險分別佔四分一。調查又發現，有兼職或全職工作的長者患上認知障礙症風險較無業人士低；教育程度較高的長者，主要由於對健康資訊理解能力較好，因此較不容易患上認知障礙症。

香港都會大學首席研究員曾曉苓稱，約半數參與者有認知障礙症中度風險，而「低度風險」及「高度風險」的參與者則有兩成；參與者的客觀健康指標平均屬中度，超過九成受訪者無吸煙或飲酒習慣，一半人每日做運動，反映良好生活習慣，有助降低患認知障礙症風險。

團隊建議政府進行全港性調查，了解長者服務需要，並加強在地區康健中心，向教育程度較低的長者和照顧者推廣健康飲食習慣，減低他們患認知障礙症風險。