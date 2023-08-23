政界促設應急基金 助漁業渡核污水難關

倡提高水產進口罰則 食物需標示原產地 日本昨公布排放核污水決定，做法惹起各界討論。有議員批評日本做法帶來的影響無法估計，形容為「史上最大嘅人類實驗」，又憂慮部分水產可繞過禁令進入香港，「經一經過北海道，停一停留，就當咗係北海道嚟」，要求當局處理好標籤問題，同時提高故意輸入受禁水產到港的罰則，並為包括漁業在內可能受影響業界預留應急基金，供業界渡過難關。另有工會則到日本駐港總領事館抗議傾倒核污水。

醫療衞生界議員林哲玄批評日本排放核污水做法，指其影響是無法估計，形容為「史上最大嘅人類實驗」，斥其為「反人類行為」，不顧國民和漁民的訴求，甚至其他地方居民的訴求，直言歷史會將決定排放人的名字「釘在恥辱柱上」。他又建議增加日本食品入口稅，再將稅收轉作支持業界。

身兼食物安全及環境衞生事務委員會主席的議員陳凱欣批評，日本選擇用「最低成本」最不負責任方法，表示極度失望。她又憂慮受禁令限制10個都或縣的水產品會經其他縣市進口，「經一經過北海道，停一停留，就當咗係北海道嚟，走過咗禁止入口呢條路」，建議當局要求在進口產品的食物標籤列明來自哪個都縣，以及原產地，確保不會經其他地方繞過禁令來港。

葛珮帆斥日方做法極端 被問到香港作為日本食品的第二大出口國，全禁日本食品，能否令日本停止傾倒核污水，陳凱欣認為香港要截斷日本貿易要有理據，要留意日本態度，視乎情況「擴大管制」，亦可和內地聯手，相信可以給日本壓力。至於未來會否在大會提出動議遺憾日本的行為，陳凱欣認為加強限制，令佢哋「肉赤」可能會更有效，但重申如果有同事提出會支持。

漁農界議員何俊賢同樣譴責日本政府，要求港府按部就班禁止日本10個都縣的水產進口，亦應加強故意輸入受禁水產到港的罰則，同時要為包括漁業在內可能受影響業界預留應急基金，供業界渡過難關。議員葛珮帆則指日本在沒有解決國際社會對排海計劃正當性、淨化裝置可靠性、監測方案完善性等方面的關切下，仍強推排海計劃，是置全球的海洋生態安危和全球人民的生命健康於不顧，做法極端自私和無恥，促請日方應以其他更安全有效的方式處置核污水，接受嚴格國際監測，並停止強推排核污水計劃。

另外，工聯會昨日亦到日本駐港總領事館抗議日本政府傾倒核污水。議員鄧家彪強調做法全球沒有先例，存在巨大未知危險，長期食用受輻射污染的食物有機會增加患癌風險，港府應即時禁止日本全境漁農產品，加強檢測所有從日本進口香港的食品，並徵收檢測附加費。