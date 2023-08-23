港人心慌慌 減食魚生避禍

市民點睇

【本報訊】在日本核污水陰霾下，港人普遍「心慌慌」，既想繼續吃日本菜，但又擔心核輻射損害身體。部分人指會減少食魚生、壽司，亦有人已趁核污水排放前「大快朵頤」，打算未來一兩年停食日本海產。多人期望政府多公布日本水產的檢測數據，方便判斷食物安全性。

要求當局加強公布數據 蕭先生表示，平日都會到多間連鎖店食壽司，間中亦叫外賣刺身回家享用。雖然擔心核污水排放後的食物安全，但指若食物能於本地銷售，應該已符合世界衞生組織標準，並通過香港抽驗把關，因此會照常進食日本海產，但會由平時一周兩餐，減至兩周一餐，相信「食少少唔怕」。他坦言，核污水排放量多，未清楚長期對環境的影響，會密切留意。他認為政府實施禁進口令的措施合理，但未太了解所涵蓋的食物範圍，期望當局多公布資訊，釋除市民疑慮。

平時較少食日本菜的李先生說，早於兩個月前，趁日本未排放核污水，已食多一兩次壽司，打算未來一至兩年都暫時停吃日本料理。他續稱，日本海產都比較新鮮，期望未來會有證明確認食材安全食用。孔小姐亦說，平時較少吃魚生，現在更擔心對身體不好，會再減少進食的次數，「少吃就不驚」。

而方先生則稱，已於日本宣布打算排放核污水時，大減食壽司刺身的次數，擔心日本提早偷偷排放核污水，現時只會一個月食一次，有研究已指海產的核輻射含量已上升。對於政府禁水產令，他認為市民會自行判斷是否繼續食，他打算停食半年，希望政府多公布檢測數據。