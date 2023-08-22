舊廈危機遍全港 石屎剝落浪接浪

再堅固的建築，也敵不過歲月的洗禮；看似不起眼的侵蝕，在日積月累下，也會形成裂縫，且逐漸擴大，最終危及整幢建築的安全。無可否認，本港在上世紀中後期發展迅速，高樓大廈林立，一副繁榮昌盛景象，是不少人的理想鄉；惟隨着歲月流逝，在缺乏妥善管理下，這些「盛世象徵」早已變得殘破不堪，甚至淪為「炸彈」潛藏港人四周。一段時間以來，港府愛搭不理，更間接引爆「炸彈」；接二連三的外牆剝落、簷篷墮下，正威脅市民的安全。

冧石屎在本港已成為常態，每每造成車毀人傷。本着為民請命之心，本報記者近日連同專家走訪多區，以專業儀器檢測多幢樓宇的狀況。單純以肉眼觀察，舊樓的現況已稱得上是觸目驚心；大多數舊樓外牆、屋簷等位置均出現明顯裂紋，最長超過一米；經快速紅外線熱能檢測儀掃描後，專家更在部分舊樓的牆體內，發現有大面積的「空鼓」及爆裂，存在剝落風險；另有舊樓牆體出現嚴重滲水，恐令鋼筋生銹及膨脹並逼爆石屎，造成大面積石屎剝落。

更令人憂慮的是，記者與專家檢測深水埗一幢樓齡逾50年的舊樓時，發現簷前兩塊飾面磚看起來平穩無異，熱能影像卻顯示黏着磚的物料已被掏空，意味着隨時會脫落。假如舊樓外表殘破不堪，市民也會稍加提防，但對於需要動用專業儀器才能檢測出來的危機，市民根本防不勝防。何況，該簷篷下方正是巴士站，倘若飾面磚脫落時有人候車，後果不堪設想。

本港舊樓狀況惡劣，早就不是秘密。記者隨機訪問了多位街坊，甚至有街坊曾親眼目擊石屎剝落並擊傷途人。事實上，當局也清楚了解舊樓潛藏的風險，從2012年推出強制驗樓計劃至今年5月，當局共向約7,000幢樓宇發出強制驗樓法定通知，何以仍不能阻止冧石屎事故不斷發生呢？原因在於有業主有令不依。約3,800幢樓宇的法定限期已過，業主卻仍未遵辦。

縱然屋宇署揀選了當中1,100幢舊廈作為「樓宇更新大行動2.0」計劃下的第二類別樓宇，將行使法定權力代替業主進行檢驗及修葺，事後再追討費用，做法可行卻不理想。須知道，舊廈經不起等待，狀況只會不斷惡化，且惡化速度與日俱增；何況，隨着時間推移，將有更多大廈踏進舊樓門檻，港府很可能會顧此失彼。倘若不能推動業主自行委託驗樓維修，想要防止再有事故發生，根本是天方夜譚。

那麼，港府理應檢討何以會有業主有令不依！是刑罰過輕、毫無威懾力？抑或執法不嚴？實際上，不少業主之所以未有按期遵辦，原因是存在各種擔憂或困難，諸如缺乏法團管理、擔心遇上不合理收費等。這些無不歸咎於港府對舊廈長時期缺乏系統管理，才導致問題叢生，業主求助無門。解鈴還須繫鈴人，惟有港府亡羊補牢，協助業主排憂解困，才能推動業主積極維修，還港人一個安全的生活環境。