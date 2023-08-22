龍七公：政變難以調停 西共體勢出兵

上回講到，物產資源豐富的非洲，因接連不斷的人禍，導致發展始終停滯不前。近期成為輿論焦點的尼日爾軍事政變，正是最佳例子。事發於上月26日，本應負責保衞總統巴祖姆人身安全的總統衞隊，忽然發動政變，把巴祖姆扣押並軟禁在總統府內，同時闖入國家電視台宣布推翻政府、廢除憲法、停止所有機關運作，且封鎖國家邊境。及後，總統衞隊隊長奇亞尼自封為「國家保衞祖國委員會主席」，成為過渡政府領袖。

夾雜反法挺俄情緒 非洲政變多不勝數，幾乎每年皆發生數次，卻並非每一次都能受到輿論關注；有些政變更血腥，歐美卻不聞不問，最多就是發聲譴責，較少軍事介入。坊間常嘲諷，除非當事國蘊藏大量資源，否則作為「世界警察」的美國，絕不可能出兵「保障民主」。尼日爾政變之所以受到歐美傳媒關注，自然與它是歐盟第二大天然鈾來源國，以及國內黃金蘊藏量豐富有關。之不過，更大原因在於尼日爾是歐美遏止極端主義在非洲蔓延的重要據點，長期有法軍及美軍駐守；況且，今次政變不單純是權鬥，當中更夾雜反法挺俄情緒，輿論普遍把政變歸咎於法國總統馬克龍的非洲政策失敗。

尷尬的是，雖說是軍事政變，但幾乎兵不血刃，既無屠殺，也無造成重大混亂，甚至巴祖姆只是被軟禁及起訴，讓歐美沒有軍事介入的藉口；況且，首都尼亞美連日來有數以千計民眾走上街頭，聲援軍政府，甚至衝擊法國大使館；尼日爾群情洶湧，讓歐美有所顧忌。畢竟出師必須有名，明眼人都知道出兵背後牽涉眾多政治利益，無名之師與侵略無異。另外，俄羅斯雖無介入政變，惟僱傭兵集團瓦格納在政變後迅速表明可以向軍政府提供支援，也令歐美憂慮加劇。

之不過，縱使不直接軍事介入，歐美也能透過代理人干預。繼馬里、幾內亞及布基納法索先後發生政變，建立軍政府後，已令西非國家經濟共同體聲譽掃地，如今再有西非國家政變，成員國更是人人自危，擔心政變潮波及本國，促使西共體下定決心必須干預。在調停不果後，西共體政治、和平與安全事務專員穆薩日前表明，成員國軍方高層已決定向尼日爾派兵的日期，相當於下達最後通牒。上文提及，出師無名如同入侵；若尼日爾舉國上下支持軍政府，即便是西共體各國聯手，也不容樂觀；而西共體之所以敢於出兵，底氣很大程度上源自法國在背後支持。

然而，尼日爾軍政府也不是孤軍作戰。馬里及布基納法索的軍政府，同樣擔心西共體一旦成功鎮壓尼日爾政變，本國也是岌岌可危，於是兩國軍政府迅速向尼日爾派兵，3國參謀部軍官更在尼亞美開會商討應對策略。如此一來，西非大戰幾乎形成。更讓人憂慮的是，馬里及布基納法索皆有瓦格納的影子，瓦格納參戰似乎是勢在必行之事。