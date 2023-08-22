笑看天下：中國如何化身天師

南海主權爭議，隨着「小鬼」菲律賓再次纏擾，以及美國介入，已然掀起風波。菲律賓日前發表聲明，稱將尋求再向仁愛礁擱淺「坐灘」軍艦馬德雷山號運送補給物資。菲律賓早前向該艘軍艦派出物資補給船，期間中國海警船一度發射水炮警示驅趕。

中國外交部本月初提到，菲律賓多次明確承諾從仁愛礁拖走非法「坐灘」軍艦。菲總統小馬可斯其後重申，菲中兩國沒有就馬德雷山號拖離仁愛礁一事達成任何協議，又再搬出2016年嘅「南海仲裁案」，強調根據海牙常設仲裁法院嘅裁決，中國所主張嘅「九段線」並冇法律依據，違反1982年嘅《聯合國海洋法公約》。

都話「小鬼難纏」啦！菲律賓敢於藉一艘擱淺咗24年嘅殘破軍艦向中國宣示主權，唔通真係食咗豹子膽？菲律賓軍力薄弱，國家又窮，斗膽向中國叫板，係人都估到是美國在背後撐腰！美國要圍堵中國，要製造「小鬼」向中國施壓，即使本身不是南海主權聲索國，依然借助《美菲共同防禦條約》說三道四，橫加干涉。

關於南海仲裁案，北京向來拒絕接受，外交部長王毅上月出席印尼舉行嘅東盟外長會議時重申，南海仲裁案明顯係一場政治操弄，悖離咗《聯合國海洋法公約》締結原意，於事實認定和法律適用等都存在明顯失當，受到國際法專家普遍質疑。之不過，喺美國大衞營舉行嘅美日韓三國首腦峰會，其聯合聲明《大衞營精神》再度點名中國，關注北京喺南海嘅軍事活動。中國官媒嘅評論文章形容，峰會散發嘅冷戰氣息讓世界頓感寒意。美國擺明借仁愛礁煽風點火，又大力拉攏日韓形成「亞洲小北約」，中國面對這麼多「小鬼」，如何化身「天師」？