冰鑑春秋：郭侯柯誰不識時務？

郭台銘最近動作頻頻，拋出許多令人瞠目結舌的話題。先是主動提出要邀請侯友宜與柯文哲加入「主流民意大聯盟」喝大和解咖啡，但一天後又痛批藍白只會夾殺他，卻不敢攻擊賴清德，還要和侯柯進行辯論，讓人摸不清他究竟是想要和解還是想要對戰？緊接着，郭又對柯文哲喊話，說柯若是認為自己選得上就去選，不會逼他，但大家要「識時務者為俊傑」。似乎是在告訴柯文哲，如果不選擇「郭柯配」，那就毫無勝算，最後還是賴清德穩操勝券。

可問題來了，到底是誰不識時務？誰繼續參選下去會毫無勝算呢？目前各方民調顯示，侯友宜與柯文哲支持度相當接近，但和賴清德都有一段距離，必須兩人合作才有機會與賴對決。而無論是3人或是4人參選，郭台銘很明顯地都敬陪末座，支持度都低到10%甚至以下。從這個角度來看，郭其實只剩下攪局的能力，也就是他的參選除了扯侯柯後腿外，他本人勝出的機率趨近於零。

而對柯文哲來說，若是不明確表示自己不會接受郭台銘的併購，將會嚴重影響到自己與民眾黨的支持度，當然必須斬釘截鐵地強調「郭柯配」不是選項。對侯友宜而言，經過了3個月的低迷，好不容易支持度爬升，怎麼可能在這個時候放棄？所以柯侯現在唯一能接受的合作方式，就是郭台銘當副手和自己合併，絕不會接受自己被對方收編。

倒是郭台銘口口聲聲沒有預設立場，只是為了台灣百姓的福祉，但人盡皆知並非如此，否則他大可以宣布只要藍白能合，他可以提供所有資源，不計個人名位！這是促成在野合作最有力的模式。

然而，郭台銘顯然志不在此，所以是誰「不識時務」，應該就很清楚了吧？