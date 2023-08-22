自成一家：建制派輿論手法低端

炎炎夏季，許多青少年不愛逛街，喜歡長時間呆在家裏。有些父母發現孩子在家沒有學習而是沉迷打遊戲機，第一時間就會劈頭蓋臉地批評子女。當子女不立即停止打機，父母又會一而再、再而三地指摘。結果家長的喋喋不休不僅沒有奏效，反而招來子女反感。

相信很多父母都遭遇過以上的場景。心理學上把小朋友這種心理現象叫做「超限效應」。根據該理論，一方發出的信號若太多及時間太久，接受訊息的另一方開始時可能尚會有一絲反省，之後就會變得不耐煩甚至是反感，最後出現「我偏要這樣做」的叛逆行為。

依我來看，超限效應不但在家庭教育中時常發生，在現實政治中也很常見。九七回歸後，建制派在輿論工作上完全處於捱打。自從3年前《港區國安法》實施、泛民一蹶不振後，建制派才一改以往被動局面，完全控制了輿論陣地。可惜近年建制派在輿論方面的宣傳工作也經常犯上超限效應毛病。

比方說，不少青少年聽慣西方媒體的資訊，對內地有誤解，確實有需要加強愛國主義教育，但近來大批建制派人士對國情教育的論述卻是重複又重複，令人看了厭煩。又如高等法院原訟庭早前拒絕向律政司批出對《願榮光歸香港》的禁制令申請，許多建制派人士群起撰文譴責，可內容多是千篇一律，毫無新意。這不但未能達到預期的宣傳效果，反倒引起了市民不耐煩甚至抵制的情緒。

從心理學的角度看，建制派的輿論宣傳手法簡直是低端紅，有很大的改進空間。建制派日後打輿論戰，有必要多些理性論述和新穎觀點，同時要講究「度」。須知道，再好的東西若是不加節制地強加於人，就會像父母對子女囉囉嗦嗦那樣讓人反感。