筆下風雲：競爭不過便禁制抹黑

荷里活巨星尊尼特普和前妻安芭赫德，去年打了一場全球矚目的誹謗官司，以男方勝訴告終，最近有關這場官司的紀錄片在串流平台Netflix上架，迅即登上本地排行榜第一位。本欄不是要去談論花邊八卦、誰是誰非，而是留意到這套紀錄片提到社交媒體對官司的影響，特別針對TikTok，再次讓人見識到美國對中國的極度偏見。

這場官司因為涉及當紅明星，內容又夠Juicy，美國人為之瘋狂不難理解。儘管法官不斷提醒，陪審團不要觀看任何與案有關的評論，但傳媒鋪天蓋地報道，網民樂此不疲討論，說陪審團完全沒受影響，那是不可能。然而，紀錄片偏偏只針對TikTok，指這個中國企業提供的社交平台充斥假消息、惡搞影片、不實評論，暗示對這宗官司的判決造成負面影響。

眾所周知，TikTok在美國擁有1.5億用戶，以年輕人為最多。多個州市均以損害網絡安全等理由，禁止政府部門使用這個程式，華府甚至正在推動全國禁用。但明眼人都知道，甚麼程式有後門、損害網絡安全甚至國家安全等理由都是廢話，美國之所以趕盡殺絕，是因為這個中國出品的程式，受歡迎程度以及影響力已經超越美國自家社交平台。美國愈來愈難跟中國競爭，便索性使出種種禁令遏制，確保國家利益優先，情況跟美國對中國發起貿易戰、晶片戰沒有兩樣。

社交平台只是工具，人們怎樣去使用它、置入甚麼樣的訊息，那是人的問題。紀錄片批評TikTok散播不實訊息，但這些不實訊息難道由中國人或中國政府置入的嗎？還不是美國自己的民眾造成？除了TikTok，難道YouTube、Twitter、FB、IG沒有傳播不實訊息？