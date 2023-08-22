龍吟虎嘯：武力挺台 步步膽怯

以美國對解放軍實力和戰力的了解，對北京不惜一切也要解放台灣的了解，真的以為它這些年不斷大賣軍火給台灣，就可以阻擋「共軍犯台」嗎？美國售台的這些軍火，在強大的解放軍武力面前，不過是燒火棍而已，屁用不管。台灣的那些草莓兵在訓練有素、身經百戰的解放軍面前，肯定更是不堪一擊。解放軍真要發動武統，美國的對台支持援助都是枉費心機。

早年間，美台認為有相當數量的美國先進武器、有台灣海峽天險，台灣完全能夠阻擋共軍攻台。後來，大陸的軍力發展了，美台不足以阻擋解放軍了，但只要阻延戰事若干時間，等待美軍馳援，還是可以守住台灣的。在這種形勢下，台灣只要多買美國軍火，加強訓練，還是可以威懾解放軍，「以戰止戰」的。美國也以此忽悠台灣多買軍火，並向台灣開出「堅守待援」的時間，給共軍來個「中心開花」，內外夾擊，就像當年國民黨「天下第一師」——整編74師堅守孟良崮那樣。

然而，當年「堅守待援」、「中心開花」的美夢是破滅了。撫今追昔，美國不得不改變策略，不提「堅守待援」的事，更不提美軍參戰的事，而是提出「台灣人全民武裝」、「打巷戰」、「廣布地雷」、「玉石俱焚」，學習烏克蘭，把台灣變成「絞肉機」。美國的這個骯髒心思天下共見，它是打算把台灣毀滅的。去年8月，時任美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，招致了解放軍對台大包圍軍演，一下子撕破了美國紙老虎的畫皮，露了底。雖然這之後美國並沒有放鬆在台灣問題上對中國的挑釁、挑戰，繼續售武台灣，支持「台獨」，但全世界都看得清楚，實質作用闕如，台灣當局也再難受到「鼓舞」，「台獨」氣燄不得不收斂。

這之後，又有多個美國國會議員竄訪台灣，蔡英文也過境美國，美國還提出了撐「台獨」的法案等等，但這都不過是美國試圖在找回面子而已，根本改變不了山姆大叔在台灣問題上要「認慫」的局面。