坦言集：會否大戰

國際社會最擔心的是烏克蘭戰爭會否演變成歐洲大戰，或世界大戰。但關鍵的因素，不是美國與西方批評攻擊的所謂「專制」國家的中國與俄羅斯，而是所謂「民主自由」的美國。

烏戰起因於北約東擴，2014年烏克蘭的廣場暴動，民選政權被推翻，都是美國策動。俄羅斯「特別軍事行動」的起因，在於烏克蘭東部俄裔地區被新納粹主義攻擊，從新納粹組織的形成到出擊，也都是美國的資助、指揮。若沒有美國的介入，烏克蘭的新納粹主義不會猖獗至組織武裝騎劫政權，也不會有北約的軍援經援和美國軍方直接以電子戰介入。沒有美國干預，烏克蘭戰爭早已停戰談判，讓烏克蘭、歐盟與俄羅斯談出真正的《明斯克協議》來，而不是2014年為欺騙俄羅斯而作假的《明斯克協議》；烏克蘭未必可以有完美的結局，卻可避免生靈塗炭（烏克蘭全國近乎全面毀滅，文化與社會崩析），歐洲亦不會有大戰的危機，世界也不會有高通脹和糧食危機。

烏克蘭戰爭是美國沒法打勝的，俄羅斯還有核阻嚇力量。烏克蘭軍隊已潰散，軍力不足，除非進一步擴大北約軍隊用各種名義參戰。俄羅斯還可堅守烏東南佔領區，伺機北伐。美軍裝備與訓練的烏軍或許比當年國民黨的美國裝備軍隊強，但結局難免相同。

美國拜登政府面前的選擇只有兩條：一是擴大烏戰範圍，不單止在歐洲，讓波蘭參戰（同時以此拖延波蘭的大選，保留現有極端反俄的政權），或在外另闢戰場，乃至趁機把中國也捲入戰火，從東亞、南海引發戰爭，全面把歐亞捲入戰爭之內，讓美國全面為其全球霸權而戰，拜登作為戰時總統，把美國與中俄之爭作終極之戰，也把歐盟、日本用戰時體制來打掉它們脫離美國自主的機會。二是美國重複阿富汗敗走，夾着尾巴回歸北美，面對國內政治經濟危機。

擴大戰爭的選擇最符合美國軍工體制與金融寡頭的利益，借此可把整個美國與西方收納於它們利益之內。但即使撇除核戰風險，美國加上歐盟、日本，可打敗中國與俄羅斯嗎？大戰一起，伊朗、北韓不會坐視不理，以色列、南韓亦不會免於戰火。這樣的大戰 ，即使無核武毀滅，結果多會是毀了美歐日中俄，不涉及的新興大國還可坐享漁人之利，世界會是大不相同了。不過，世界的發展並不會這樣簡單。