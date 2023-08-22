政情：內地夜市旺場 邱達根嘆香港點夠搶

邱達根

政府話要搞活夜市，引起好多討論，有冇得做就見仁見智啦！有網民留言幫政府諗埋英文名「YES！Hong Kong夜市香港」，方便推廣，但亦有聲音認為港人紛紛北上尋覓美食，唔睇好夜市經濟。

科技創新界議員邱達根（Duncan）喺社交媒體貼文同上載咗山東大連夜市嘅相，見到人山人海，佢仲質疑港府依家發展夜市仲有冇考慮過競爭力？

大連夜市 人山人海 Duncan講嘅係大連星海廣場，相中見到美食車排列道路兩邊，一眼望唔到盡頭，有各式燒烤，例如烤生蠔、烤榴槤及西安桂花糕等唔同地域嘅風味，觀者足雖不至，都能夠想像滿街飄香。實際上，相中亦見到食客絡繹不絕，港式雞蛋仔攤位前流連嘅顧客仲多過其他攤位，睇嚟港式風味都好受歡迎嘞！

吃喝玩樂，少一樣都唔盡興啦！廣場集美食街、文創市集、表演節目為一體，Duncan話嗰度每晚都有燈光騷同音樂噴泉表演，只見人潮湧湧，目測起碼過萬人在場，超出自己嘅想像。

話時話，呢個夜市咁受歡迎，都係因為管理同營運做得好。Duncan形容嗰度地方乾淨企理，價錢合理，管委會每月以低廉租金租畀食店，但每間店必須要有特色。見到咁嘅場景，Duncan質疑香港依家仲話搞夜市，其實仲有冇競爭力？