政情：丹麥空運抵港 岑智明收大禮

天文台前台長岑智明忙完書展之後，竟然收到禮物喎，仲要係日前先空運到港。

乜嘢嚟？係一幅油畫，但畫中人唔係岑智明，而係香港首任天文司，即係首任天文台台長威廉杜伯克博士（Dr William Doberck）。岑智明喺社交平台貼文，話好開心收到呢份由丹麥哥本哈根送嚟嘅大禮，而呢幅油畫由杜伯克台長嘅曾姪孫米高杜伯克捐贈畀香港天文台嘅。

油畫於1872年繪製 畫中人好後生喎。岑智明話油畫係由丹麥畫家Hans Christian Jensen喺1872年繪畫，威廉杜伯克當年只係20歲，而呢幅油畫係由黃秀婷女士喺哥本哈根探親時替岑智明探望米高後，再將油畫帶返港。

威廉杜伯克博士喺1883年3月2日被委任為首任天文司，香港天文台喺同年成立，成為一個政府部門，當年加埋台長在內都係只有4個職員。喺1885年開始用天文望遠鏡，透過觀測恒星經過中天嘅時刻嚟測定本地時間。

據香港天文台1905年出版杜伯克嘅著作《赤經觀測目錄》，列出天文台喺1898年1904年觀測到超過2,000顆南天恒星嘅赤經同相關數據。而岑智明亦曾經講過其中一支望遠鏡後來送番英國，2015年佢喺一間博物館嘅倉庫內搵到，但係館方反映嗰支望遠鏡已太舊，唔能夠用嘞！