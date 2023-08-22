船隻翻沉 消防蛙人搜索

【本報訊】昨日下午1時許，有市民行經銅鑼灣避風塘時，發現對開海面有船隻翻沉，恐防船上有人遇險，於是報案求助。消防輪出動到場，派出蛙人潛入海中搜索，相信無人被困。人員其後聯絡船主到場善後，惟對方不在香港，並得悉無人在船上留宿或工作，船隻入水原因有待進一步調查。