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銅鑼灣避風塘小艇女子猝死
女子在小艇上死亡。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨晨6時許，銅鑼灣避風塘一艘小艇上一名男子報案，指一名姓陳（40歲）女親友在艇上昏迷。救援人員接報到場，惟經檢驗後證實女子已經死亡，其死因有待剖驗確定。執法人員經初步調查，相信事件並無可疑。
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