航天城電工觸電不治 家屬悲痛認屍

【本報訊】赤鱲角上周六發生奪命工業意外，34歲男電工方貴芬於航天城一地盤進行駁電工程期間，疑在約4米高的假天花上觸電昏迷，送院經搶救後不治。悲劇發生兩日後，死者家屬昨晨由工業傷亡權益會職員陪同，前往葵涌公眾殮房進行認屍手續，期間部分親友眼泛淚光，甚至哭成淚人，其中由廣東湛江市來港的方母，不堪「白頭人送黑頭人」的打擊，認屍後傷心暈倒，由親友攙扶離開時，幾乎邁不開步伐，場面令人心酸。

據了解，死者祖籍湛江，一直任職電工養家活口，為家中經濟支柱。他在大約7年前來港，現時與擔任家庭主婦的妻子、11歲長女及8歲孻仔居住東涌滿東邨，其父母及胞姊則居於內地。

經濟支柱 遺妻兩子女 方的妹夫形容，死者不煙不酒，是顧家盡責的「好爸爸、好丈夫」。事發當日，方男本擬收工後到珠海陪家人食飯及遊玩，3母子提早抵達當地，卻一直未能收到他的聯絡，擔心之下折返本港住所查看，才從執法部門留在大門的字條獲悉其死訊。

據人員向家屬透露的消息指，死者當時自行爬上假天花工作，同事在大約15分鐘後發現他不省人事，其雙手已經發黑脫皮，身體發冷僵硬，最終回天乏術。妹夫續指，現時會專注處理死者後事，今次方家遭逢巨變，連殮葬費亦成問題，他盼望各界伸出援手，幫助一家人渡過難關。

而在昨日下午，一眾家屬相約死者公司代表會面，據悉雙方未能達成共識，暫時無法落實賠償安排。