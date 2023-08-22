釣魚郎墮海亡 遺孀指疑兇碼頭霸地

【本報訊】前日下午3時許，一名姓羅（61歲）男子在北角（東）渡輪碼頭垂釣期間，疑因爭位問題與另一姓陳（66歲）男子大打出手，糾纏期間羅兩度失足墮海，最終疑溺水身亡，陳男其後涉嫌「誤殺」被捕。昨晨9時許，4名死者家屬到西區域多利亞公眾殮房進行認屍，全程不發一言，完成手續便乘坐執法車輛離開。此外，執法部門於昨午約2時返回案發現場，派員下潛至碼頭底一帶繼續搜證，逗留一個多小時離開。據悉，由於疑犯尚在留醫，暫時無法錄取口供。

爭執兩度墮海 兩人早有嫌隙 據了解，死者以前任職電梯維修員，兩年前退休後轉當地盤工，目前與妻子住在距案發地點僅數百米的漢宮大廈，閒時放假休息，他便會帶釣具前往海邊，放鬆享受釣魚樂。昨日下午，滿腔悲痛的羅太哽咽接受本報訪問，她指前日放工回家煮好晚飯後，遲遲等不到丈夫步入家門，多番致電又無回應，心裏不禁責怪丈夫「無交帶」，打算等他回家後數落一番。詎料到當晚8時許，等來的竟然是執法人員上門，以及難以接受的死訊。

羅太指出，丈夫與涉案的陳男早有嫌隙，他上周日到北角碼頭釣魚時，對方已經「據地稱王」，聲稱該處屬其所有，禁止事主佔用，殊不知事隔一周，雙方懷疑再就此事相爭。羅太續稱，丈夫懂得游泳，他的屍身有多道傷口，其中一道特別深，未知逞兇者用甚麼物體去襲擊他，導致他落海昏迷喪命。她感嘆，兩夫婦以前住在板間房，由於丈夫收入尚算穩定，他們在大約6、7年前開始供樓，希望「有個瓦遮頭」，詎料單位仍未供完，自己卻要獨守空房。

儘管羅太收入微薄經濟陷困，但比起金錢問題，她更難捨身邊人，痛心稱自己一覺睡醒，還以為丈夫能安然歸來，一切如常：「我依家咩嘢都唔想要……我淨係要佢返嚟！」