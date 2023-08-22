老婦維園泳池溺斃 時任經理：有救生員離開崗位

87歲老婦5年前在維園泳池晨泳期間懷疑溺斃，其死因研訊昨於死因庭審理。時任維園泳池女經理稱，發現有救生員離開崗位，情況不妥，但她同意上級意見，認為事件屬意外。另外，庭上提到，康文署早前引入人工智能遇溺偵測系統，今年年底當局會檢討成效。

是次死因研訊的對象是女死者何桂珍，她於2018年8月17日早上，在銅鑼灣維多利亞公園泳池深約1.2米的池內游泳，之後被發現在水中失去知覺，送往律敦治醫院後證實不治，終年87歲。研訊由死因裁判官林希維處理，不設陪審團。死者家屬有列席，但沒有律師代表，康文署則以利害關係一方列席庭上。

據死者女兒早前供稱，死者身體狀況正常，習慣每日游水。當日當值的姓朱季節性救生員稱，他早上7時當值，很快便聽到有泳客叫「救命」，朱落水救人，同時有數名泳客協助，把死者抬離水池，當時死者沒呼吸，臉部發紫。

同意上級報告 事件屬意外 時任維園泳池經理王祖妍昨日供稱，她是從其他同事口中得知事件經過，案發時她不在泳池。她稱，綜合相關口供及閉路電視片段，得知當時有數名救生員離開崗位，坦言情況不妥，事後有提醒所有救生員，離開崗位前須通知上司，她亦會不定時到泳池巡視。她又指，以她所知，事發當天，由於事出突然，救生員忙於為死者救急，以及協調救護車，故無暇分身尋找目擊者。有上級在報告中添上「純屬意外」字眼，王稱不知道為甚麼有這字句，但她同意事件屬意外。

AI偵測遇溺 年底檢討成效 另外，康文署現任維園經理梁家俊昨供稱，康文署早前引進人工智能（AI）遇溺偵測系統，若泳池有人遇溺，系統會傳信號予救生員。梁透露，系統正在觀塘游泳池的戶外副池試行，年底將檢討成效。案件編號：CCDI-900/2018