新界北反罪惡 4日拘115人

【本報訊】新界北總區刑事部聯同行動部及各區人員於上周四（17日）至本周日，一連4日展開代號「犁庭掃穴」反罪惡行動，以打擊三合會活動、堵截其收入來源及嚴重街頭暴力事件。

人員高調巡查區內多個地方及突擊搜查多個場所，拘捕了24名本地男子、8名本地女子、17名印度及泰國籍男子、以及19名泰國籍女子共68人（16至86歲）。他們涉嫌「刑事毀壞」、「販運危險藥物」、「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」、「違反逗留條件」、「逾期居留」、「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「在無領取牌照的地方飲酒」等罪。

破毒品倉搗無牌酒吧 行動期間，人員在八鄉紅毛潭搗破一個毒品儲存倉，拘捕一名姓曾（48歲）本地男子，檢獲約891克懷疑冰毒。

人員亦在元朗媽橫路搗破一個懷疑無牌酒吧，一名姓連（63歲）本地男子與案有關被捕，現場6男4女本地人、16名泰國籍男子及19名泰國籍女子（28至63歲），則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕，並檢獲大量啤酒及酒吧設備。所有被捕人現正被扣留調查。