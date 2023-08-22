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黃大仙11歲女童失蹤

失蹤女童文婉儀 失蹤女童文婉儀
失蹤女童文婉儀
【本報訊】女童文婉儀（11歲）於上周六（19日）凌晨時分，離開位於黃大仙上邨的寓所後便告失蹤，其家人於同日報案。數日來家人不斷發短訊及致電給女童，惜仍未有取得聯絡。
女童家屬尋人心切，並稱女童從未試過發生同類情況，呼籲如有該失蹤女童的消息或曾見過她，可與執法部門聯絡。
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