黃大仙11歲女童失蹤

【本報訊】女童文婉儀（11歲）於上周六（19日）凌晨時分，離開位於黃大仙上邨的寓所後便告失蹤，其家人於同日報案。數日來家人不斷發短訊及致電給女童，惜仍未有取得聯絡。

女童家屬尋人心切，並稱女童從未試過發生同類情況，呼籲如有該失蹤女童的消息或曾見過她，可與執法部門聯絡。