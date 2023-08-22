對親女施狼爪 獸父判囚28月

遭摸胸碰臀 15歲事主創傷後遺 五旬父親自2020年尾起的一年間，多次於住所及酒店非禮當時約15歲的親女，當中包括撫摸對方大腿及乳房，又趁女兒洗澡時，用陰莖觸碰她的臀部。該名父親及後被控6項非禮罪，他早前於區院承認其中3罪，昨接受判刑。暫委法官王證瑜指被告與女事主年紀相距大，且涉及違反誠信，被告向事主「佔便宜」，事主亦有創傷後遺症。不過考慮到被告犯案時沒有恐嚇或使用暴力等，亦非心理變態且重犯機會不高，最終將他判監28個月。

報稱自由工作者的被告L.W.K.（56歲），過往沒有案底。被告承認的3項控罪指他於2020年11月至2021年9月，在香港鴨脷洲家中，非禮約15歲女事主Ｘ；及於2021年5月9日，在香港黃竹坑香葉道43號雅格酒店內非禮Ｘ。

兩段婚姻 俱遇婚外情 據法官引述報告指，被告經歷兩段婚姻，繼發現第一任妻子有婚外情而離婚後，再發現Ｘ的母親亦有婚外情，令他產生報復心理。被告稱沒有接觸兒童色情物品，亦無特殊性癖好，當時他與Ｘ的母親已沒有性生活，案發時因不能自控而犯案。報告指被告重犯機會不高。

至於Ｘ的報告則顯示她有創傷後遺症，情緒受影響，不時感到惡心並有自信心低落的情況，且曾有自殺念頭。事件亦影響她對人的信任，特別是對男性，而Ｘ學業亦備受影響，她正努力忘記性侵事件。

法官指被告的行為危害事主的精神及心理健康，考慮所有因素後認為總量刑應為監禁42個月，因被告認罪給予三分之一減刑，最終3罪共囚28個月。

多次非禮 歷時近一年 案情指Ｘ一家住在涉案鴨脷洲單位，Ｘ與被告等同住一房。約在2020年11月或12月某日早上，被告聲稱天氣寒冷，走近睡在床上的Ｘ面向她躺下，其後抱着Ｘ再觸摸其大腿，再把手伸進Ｘ的胸圍內觸摸其乳房，Ｘ推開被告的手，及後換好衣服去上學。翌年5月，Ｘ與家人同入住位於黃竹坑的雅格酒店，5月9日下午，Ｘ與朋友見面後晚上回酒店，發現只有被告在酒店房。當Ｘ洗澡時，被告進入浴室脫掉衣服，以陰莖觸碰Ｘ的臀部約10次，並觸摸Ｘ的腰及胸，Ｘ最終推開被告及後自行回家；約4個月後，Ｘ和胞妹在單位內的浴室洗澡，期間被告突然進入浴室，以手指觸碰Ｘ的陰道。Ｘ的母親最終得悉Ｘ被非禮的事，被告其後被捕。案件編號：DCCC 247/2022