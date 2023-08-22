自焚碰撞 半句鐘兩警車出事

【本報訊】警車事故半小時兩宗。昨日下午3時許，長沙灣明愛醫院急症室外一輛警車，突然車頭冒煙起火，消防接報趕至現場，即刻開喉將火撲滅。經初步調查後，相信機件故障引致火警，起火原因無可疑。據了解，涉事警車隸屬機動部隊，到明愛醫院跟進一宗工業意外。抵達醫院後，未幾即見車頭冒煙，打開車頭蓋後又見火花，人員立刻將車上裝備搬到另一輛警車安放。

在不足半小時之前，一輛警車在柴灣豐業街4號對開，與一輛駛離工業大廈的密斗貨車發生碰撞，警車掛於車頭的編號牌刮花。事後，涉事貨車褪回工業大廈內，司機在場協助調查。事件中無人受傷，意外原因待查。

荃灣休班警遺失委任證 另外，一名隸屬水警南分區的休班警員，上周五（18日）傍晚約6時，於荃灣荃榮街一遊樂場遺失其警察委任證。案件列作「遺失政府財物」處理。

近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。8月3日上午10時許，一輛警車駛入尖東麼地廣場期間，與一輛私家車相撞，幸好無人受傷。7月28日下午近3時，一輛警察電單車沿尖沙咀九龍公園徑，一條只准直行的行車線行駛期間，懷疑突然切線掉頭，被沿快線駛至之的士撞倒。