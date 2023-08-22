欖隧口擦碰Tesla 司機查驗遭撞斃

避車處肇禍 貨車男涉危駕致死被捕 中年漢昨晨駕駛私家車，在元朗錦田大欖隧道口切線時，與一輛Tesla電動車碰撞後，他落車檢查車輛損毀情況時，慘遭一輛重型貨車撞及，飛彈至數米外墮地，全身多處受傷重創昏迷，送院搶救後宣告不治。現場留下大攤血漬及事主的財物，執法人員經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」罪拘捕貨車司機，並呼籲目擊意外經過市民提供資料，涉事車輛被拖走檢驗。

昨晨6時許，姓周（53歲）男子獨自駕駛私家車，經過大欖隧道往九龍方向收費亭後，切線時疑收掣不及與一輛Tesla電動車相撞，兩車於是駛至隧道口對開避車處。周男落車查看車輛損毀情況，並準備與姓張（36歲）電動車司機商討賠償問題。適時一輛重型貨車駛至，懷疑收掣不及撞向周男，他被撞至飛彈數米外倒地，身體多處嚴重受傷昏迷。

人員籲目擊者提供資料 救護車到場將周男送院，但他已奄奄一息，沒有呼吸和脈搏，抵達醫院經搶救後證實傷重死亡。現場路面遺下大攤血漬，以及死者的手機、車匙、斷裂的錶帶、眼鏡和一對鞋等財物。執法人員經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」罪，拘捕涉事貨車姓曾（32歲）男司機，並將他帶署扣留調查。

事後，涉事車輛被拖走檢驗，以便進一步調查意外原因。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電與調查人員聯絡。受意外影響，大欖隧道往九龍方向一度全線封閉，期間管道實施單管雙程行車。

荃灣撞貨Van 的士翻側 另外，昨午1時許，一輛空載的士沿荃灣西樓角路行駛，至近豪輝花園對開時，意外撞向一輛停泊在路邊的客貨車，並將其推前撞毀一截欄杆，的士繼而向右翻側，橫亘於路中。姓梁（67歲）的士司機手部擦傷流血，一度被困車內，其後由救護車送院治理。姓鍾（43歲）客貨車司機沒有受傷，在現場協助調查。