殘疾院舍沉降 住客暫遷西貢

【本報訊】何文田常盛街一帶日前出現沉降，導致該街道的香港耀能協會盛康園院舍被迫需要搬遷。社會福利署昨晚表示，正安排盛康園的服務使用者，暫時遷往西貢伸手助人協會樟木頭長者度假中心，並於下周二（29日）起分批安排院舍住客調遷，當局料222人受暫遷影響或未能使用盛康園的服務。

社署表示，據建築署的監測數據顯示，盛康園院舍西南端的地基出現局部下沉現象，該署已在大樓的地基範圍進行初期的灌漿工程，有關工程有效緩減地基下沉的現象。經評估後，建築署確定目前大樓結構安全，並將在大樓內進行持續的監察、評估及進一步的詳細勘察，以了解建築物的地基局部下沉的原因，並會按其後所得的結果制訂具體維修方案。

料影響222人 在聽取建築署的意見後，當局為免有關工程產生的塵埃和噪音對院舍住客、員工、探訪者等帶來影響和不便，決定騰出大樓讓建築署作詳細勘察及跟進工程。耀能目前在盛康園為182名殘疾人士提供住宿照顧及日間訓練服務，另有40名殘疾人士只接受日間訓練服務。有關暫遷安排預計須持續一段時間，協會已經於昨日為家屬舉行簡介會講解有關安排。