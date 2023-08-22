嶺大新任校長 電機研究獲表揚

【本報訊】第七屆電機電子工程師學會（IEEE）控制技術與應用國際學術會議，於上周二起一連5日在巴貝多舉行，期間本港嶺南大學新任校長秦泗釗獲邀出席。嶺大昨日宣布，秦泗釗獲IEEE頒發今屆的控制系統學會技術轉化獎，表揚其在數據驅動控制工程領域所作的傑出貢獻，成為香港及大中華區的首位得獎者。

貢獻數據驅動控制工程 評審委員會對秦泗釗在美國進行的開創性研究工作，以及其對流程製造和半導體行業所帶來的實際影響深表讚賞和認同，並讚揚他在數據驅動控制工程領域所作的傑出貢獻。同時，大會特別表彰秦在模型預測控制、系統安全、健康監測和診斷方面，所推動的新研究方法和知識轉移。

在領獎後的60分鐘大會學術報告中，秦回顧了自己的學術生涯，並介紹了一個動態潛在變數分析的新框架，以及其如何可以在生產過程中用作識別故障。他強調，在機器學習和數據分析實踐中，需要更多的應用領域知識。

IEEE自2009年以來，每年都會頒發一個控制系統學會技術轉化獎，以表彰學者在促進工業界、研究實驗室和學術界之間在科學合作和互動方面所作的傑出貢獻。