浸大國際學院畢業展 視藝生作品亮相

【本報訊】香港浸會大學國際學院視覺藝術副學士課程日前舉辦2023學年畢業展，共展出36位畢業生的創作，合共40多件作品，當中包括攝影、繪畫、雕塑及錄影等，與市民大眾分享畢業生的學習成果。

浸大國際學院表示，畢業展以「蔓步」為題，「蔓」一字是指藤蔓，即攀附他物而向上生長的植物，然後茂密盛放，寄語年輕人在成長中難免有迷惘及困惑的時候，但最後總會有發揮的地方。作品除了記錄過去兩年的學習外，亦傳達新一代對個人、家庭以至世界的情感，及對社會與未來的想像。

負責策展是次畢業展的兼職講師陳百堅表示，今年畢業生參展的作品以自我探索為主軸，尤其是過去兩年經歷新冠肺炎疫情的影響，年輕人缺少了原本的學習空間，藉此寄望他們能夠跳出既定框架，勇於和別人分享作品的概念，從中建立個人自信。

啟德校園內展出 畢業展由即日起至周五（25日）免費讓公眾人士參與，惟需先到網上專頁登記。開放時間為星期一至日早上11時至晚上7時，於該學院啟德校園內展出。