台星來港旅遊 現金結帳被留難

【本報訊】台灣女星謝忻近日到本港旅遊期間，在尖沙咀某餐廳用膳，結帳時卻被店方告知「只接受電子支付，不收現金」。受窘的謝惟有向途人求助，對方二話不說替她電子支付結帳，她才避過食「霸王餐」污名。謝事後在社交平台分享是次在港經歷，隨即引來不少網民關注並接獲有關餐廳的帳戶留言評論，惟店方的留言引來兩岸網民聲討，更引發公關災難。

只收電子支付 幸獲遊客救急 台灣女星謝忻日前在其Facebook帳戶分享上述到港旅遊及用餐的經歷，指當日到尖沙咀海港城某知名漢堡包店用餐，惟結帳時「卻聽到了收銀員專業但無情地說：『No cash, but we accept all kinds of payments.』」，店方表明不收現金，只收電子支付。不過，謝表示其信用卡放在郵輪保險箱的錢包裏，手機亦沒有安裝任何電子支付軟件，身上只有600港元現金，在她徬徨無助之際，幸好見到一名剛經過店門、來自浙江的女遊客，遂上前道明來意要求協助。對方初時顯然有點錯愕，但得知整件事的來龍去脈後，對方「二話不說便拿着手機走到收銀員前幫我（謝忻）結了帳」，並收下謝的港幣現金。

不少網民得知謝忻的經歷後，均湧入涉事餐廳的Instagram帳戶回應，不少留言提及「Why can't pay by cash?」，即為何不能以現金支付。而店方亦有回應「because it is the 21st century（因為這是21世紀）」，惟店方的有關回應，隨即引來網民不滿，並相繼留言怒轟，「等執啦咁串」、「想問收唔收bitcoin？」等；另有曾到該店的網民提到，餐廳門口沒有清楚標示「唔收現金」，「去過一次中伏，店員仲會企係到（喺度）等你自己solve（解決）」。

事件引發「群情洶湧」、公關災難，連日來大批網民留言批評。至周日（20日）店方再以英文長文致歉：「我們是食店老闆，只想站出來道歉。我們聽到你們的回應，對於之前的留言沒到正確的語調、而且已經越界了。這並非我們與客人應有的交談，為此感到相當抱歉。」店方亦解釋因為疫情影響，自去年11月起已不收取現金，若客人未能使用電子支付，可向店內職員尋求協助，店員會以信用卡先為客人付款。

不過，網民並不接受有關回應，質疑店員當時沒有出手幫助謝忻，反要對方自行向其他人求助才能完成付費，直斥「這反映到，你們店裏職員是如何的『冷血』！」