美容中心負責人 涉無牌治病 血癌病人：被告叫停藥稱指數屬假象

【本報訊】六旬美容中心女負責人涉嫌收取69萬至118萬元不等，無牌替3名癌症病人治療。涉案女負責人否認3項「未經註冊而從事內科執業」罪，案件昨於區院續審。控方傳召曾接受被告治療的女病人作供。患有血癌的女病人稱，因有嚴重濕疹才找被告醫治，對方卻稱要先醫治癌症濕疹才能痊愈。她最終支付約118萬元接受治療，其後被告着她停服甲狀腺素藥物，兩個月後醫院發現她甲狀腺的指數偏高，會有心臟衰竭及昏迷危險。被告接受她查詢時卻稱「指數只係假象」。

63歲被告趙淑儀，被控於2013年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣廣旅集團大廈17樓娉婷國際有限公司，並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊而在與陶寶富、徐劍雄及鍾少琼有關的情況下從事內科執業。

推介「腦驅」療法指一定醫好 鍾少琼供稱於1996年確診血癌，2005年起癌症復發，但有服食標靶藥病情亦受控。她自2012年起有嚴重濕疹，並於2013年11月經朋友介紹去聽被告的講座，其後到被告的美容中心與她商討。被告稱鍾的濕疹是長期服食標靶藥引致，她會先治好其癌症，否則治標不治本。其後被告推介她進行名為「腦驅」的療法，並稱一定會醫好，又稱半年內醫不好便免費繼續治療。

鍾最終支付約118萬元，並於2014年4月起接受被告治療，每星期約5次。期間她的身體要放置磁石並接受紅外線照射等。同年6月，被告要鍾停服甲狀腺藥，並稱續服食可能會令她皮膚潰爛甚至有皮膚癌。鍾停藥後於8月在瑪麗醫院檢查時，發現其甲狀腺的相關指數為180，正常則是3至5。醫生稱停服甲狀腺素可能會令她心臟衰竭及昏迷，但她堅持停藥，醫生遂叫她簽字確認。鍾因擔心而向被告查詢，被告稱指數只是假象，又稱她已治好鍾的甲狀腺問題，之後指數會回復正常。被告又讚鍾簽字是「叻女」，不過鍾稱被告過往從未提及會治療她的甲狀腺問題。案件編號：DCCC 320/2022