通脹按年升1.8% 煙酒水電飆得勁

政府統計處昨日公布今年7月份本港消費物價指數，上月通脹為1.8%，略低於今年6月份的相應升幅1.9%，升幅主要來自煙酒產品。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，上月的基本通脹率為1.6%，亦較6月的1.7%略低。政府發言人表示，7月基本消費物價通脹維持在溫和水平。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年7月份的3個月內，平均每月升幅為0.1%，與截至今年6月份的3個月內相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

衣履外食交通亦錄增幅 7月甲類、乙類及丙類消費物價指數則分別按年升幅1.9%、1.8%及1.8%，6月相應升幅則分別為2.1%、1.9%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，其7月的按年升幅分別為1.6%、1.5%及1.6%，6月升幅則分別為1.8%、1.6%及1.6%。

各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在7月錄得按年升幅的類別，包括煙酒上升18.4%；電力、燃氣及水上升9.9%；衣履上升6.6%；外出用膳及外賣上升3.7%；雜項服務上升2.4%；交通上升2.1%；雜項物品上升2.0%；以及住屋上升0.7%。另一方面，錄得按年跌幅的類別，包括耐用物品下跌3.3%；基本食品則跌0.5%。

政府表示，7月基本消費物價通脹維持在溫和水平，電力價格按年繼續急升，但速度已較今年初顯著放緩。衣履和外出用膳及外賣價格繼續錄得明顯升幅。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會持續溫和。外圍價格壓力應會進一步減退。本地營商成本或會隨着經濟復甦而面對一些上升壓力，但是短期內料會大致維持溫和。政府將會繼續留意情況。