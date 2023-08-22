預報災難 科大遙感衞星周五發射

【本報訊】香港科技大學將於本周五（25日）與內地首家商業遙感衞星公司合作，在甘肅酒泉衞星發射中心發射一顆名為「香港科大-雄彬一號」的多光譜光學衞星，以監測與全球環境、災害及可持續發展相關的遙感數據。作為香港首間發射衞星的高等院校，這顆衞星標誌着科大構建遙感衞星星座，打造一個全面性環境監測與災難預報系統的第一步。

亦研監測碳排放衞星 有關多光譜光學衞星主要用於科研用途，其所拍攝的遙感影像解像度達0.5米，成像幅寬逾150公里，是目前公用歐洲太空總署哨兵二號光學衞星解像度的20倍，幅寬亦與美國最新一代陸地衞星相近，屬民用衞星類別中最高規格。科大首先會利用衞星所提供的遙感數據，建立一個覆蓋全港斜坡，用於監測地表情況、以及模擬和展示山泥傾瀉災害過程和社會臨災反應的數碼孿生系統，以協助提升社會災害應變協調及決策管理。

除了「香港科大-雄彬一號」衞星，科大與相關衞星公司將共同研發碳排放遙感衞星，並且在衞星研製與監測數據應用等領域，長期開展深度的多模態合作。結合科大於氣象、海洋及環保領域的科研能力和成果，以及相關公司由108顆在軌衞星構建而成、全球目前最大的亞米級商業遙感衞星星座「吉林一號」所擷取的數據，打造一個全面的環境監測與災難預報系統，有助提升國家遙感科研能力。