舊屋邨扭動式水龍頭屢燙傷手 房署拒更換 長者苦不堪言

【本報訊】房屋署拖拉8年未正視公共屋邨居民安全問題。現時有約10萬個舊式屋邨單位仍採用非混合式水掣，所有單位均採用獨立冷熱水龍頭，其中熱水龍頭在開水時更會有高溫熱水湧出，水溫更可高達攝氏60度，多名居民更因此燙傷。有工會昨召開記者會，批評房署懶理問題，拒絕為居民換推桿式水龍頭，令多名居民受影響。有議員指更換水龍頭的成本只需約2,000萬元，指房署絕對能夠負擔，要求該署盡快更換「與時俱進」。

現時不少舊式公屋屋邨，例如安蔭邨、葵涌邨等，約10萬個「和諧一型」單位，仍使用舊式水龍頭，即冷熱水龍頭分開 ，居民使用暖水時需要將冷熱水「溝埋」，居民稍一不慎會被約攝氏60度高溫的熱水燙傷，而且舊式水龍頭設計為扭動式，居民需要扭動開關才有水用，然而不少老人年紀大身體退化，難以扭動水龍頭。

議員促改用更安全推桿式 有工會指收到不少居民求助，稱遭水龍頭熱水燙傷。該工會早於2015年向房署要求更換舊式水龍頭，至容易使用的推桿式水龍頭，惟當時房署只願將有關工程納入空置單位，該工會批評情況難以接受，又斥房委會十分清楚舊式水龍頭的缺點只是拒絕更換，指在2018年房署的議事備忘中，稱為配合「居家安老政策」建議所有以回收公屋在洗面盆和廚房洗滌盤更換推桿式冷熱水龍頭，反映房署知道有問題。

勞工界議員梁子穎指街坊上年紀後，手指不靈活，希望房署可以考慮有關情況，又指不少居民為免燙傷自費600至1,500元更換水龍頭，而若房署協助近10萬名住戶，更換水龍頭的成本亦只需約2,000萬元，形容房署絕對能夠負擔。