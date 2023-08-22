澳洲准港通緝犯許智峯任執業律師

許智峯

【本報訊】目前被港府懸紅100萬元通緝、流亡澳洲逾兩年的前議員許智峯，昨在社交平台貼文，透露已在南澳最高法院完成宣誓，並獲法庭頒令正式認許他為律師。他又提及在宣誓前已向澳洲的律師會及法庭，申報在香港涉及的各項刑事紀錄，包括23條控罪及7項通緝令，仍獲裁定有良好品格。

自稱或最多刑事紀錄律師 許智峯在貼文中表示，當地普通法制度下，法庭對律師的品格有嚴格審查。他在申請律師資格時，需向當地法庭及律師會申報其在香港的所有刑事紀錄，當中包括《港區國安法》下的100萬元懸紅通緝令、藐視法庭罪、藐視立法會罪、襲擊罪等等議會抗爭罪名，又形容自己可能是澳洲歷來最多刑事紀錄的律師。而澳洲的律師會及法庭考慮過上述的一大堆罪名後，依然裁定他有良好品格，是成為律師的合適人選。

他又指其所屬的州份中，律師資格並不分大律師及事務律師，官方叫法是直接稱所有律師為「大律師及事務律師」，所以他既是大律師，同時亦是事務律師，亦可以上庭打官司或做事務律師的工作，為市民提供法律意見；但又指現時需在一個只生活過兩年多的地方執業，在法律外仍有不少當地法律界的文化及傳統需要摸索。