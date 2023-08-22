李予信自辯：並非鄭達鴻Plan B

李予信

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。獲准保釋的被告、時任東區區議員李予信續自辯。李說以他所知，他並非同案被告、公民黨鄭達鴻的「Plan B」，當初雖然初選落敗，但因受公民黨徵召，故報名正式選舉。李坦承如果沒公民黨支持，他可算是「Nobody」，惟無論如何，他入議會後，不會跟隨黨立場，否決財案爭取五大訴求。

否決財案 拒跟公民黨立場 李予信在超級區議會初選中落敗，但之後又遞交提名表格出選立會，他昨在庭上解釋稱，2020年7月29日，楊岳橋致電給他，說因應當局「DQ(取消資格)」參選人的情況，黨有機會徵召他出選港島區選舉。翌日他收到黨通知，要他正式出選，他前往交表格及按金。當時同區的公民黨鄭達鴻尚未被取消資格。

李憶述，當他交完表後，再收到楊岳橋電話，提到因郭榮鏗、郭家麒及他自己俱被「DQ」，要求李暫且別交表出選。他隨即折返要求收回表格，結果遭拒絕。李對此感到困惑，再致電予楊，楊向他說「阿信，OK」。同日下午，李得悉鄭達鴻亦遭「DQ」。至7月31日，港府宣布選舉因疫情押後。

控方之後展開盤問，談及2020年3月公民黨記招，楊岳橋表示會不惜一切爭取五大訴求，包括否決財案，形容這是「公民黨莊嚴承諾」。李說，他在否決財案事宜上與黨立場不同，若成為議員，他會向黨申請豁免跟隨黨立場投票，即使黨拒絕，他也會按自己想法投票，「即管睇吓黨有咩後果畀我」。法官質疑，為何李不曾表明此想法，李承認無直接表達，但重申已在政綱中交代有關訊息，一致而清晰。案件編號：HCCC 69/2022