三島設計燒公帑 毀生態滋擾海床

【本報訊】交椅洲人工島工程範圍龐大，加上有別於以往的近岸填海，以往令不少市民質疑政府的工程決定猶如「倒錢落海」。而公眾諮詢報告亦反映了不少市民的憂慮，令項目未能得到大多數市民支持。根據報告內容，有不少市民認為現時的人工島「三島設計」，需要建造較長海堤和島嶼之間的交通連接，可能會導致更高的建設成本，並對海床造成更大的滋擾。

Y形水道勢加劇紅潮 此外，有意見對「Y形」水道設計有所保留，認為該設計或會令水流量減少，導致污染物積聚，令附近環境的水質下降及發出異味，亦或可能增加紅潮及缺氧現象的風險。同時，有意見認為交椅洲人工島或將風向改變，並減少海洋的冷卻效應，令有關設計或許不能有效緩解熱島效應，對環境造成進一步破壞。

而對於原有自然生態的破壞，有市民意見關注填海工程在施工期間及完工後對環境的潛在影響，主要是認為大嶼山沿岸水域對本港海洋生態極為重要，並指出應小心減低人工島發展對生態可能造成的破壞；亦有市民關注有關項目未有在「香港 2030+ 策略性環境評估—可行性研究」下進行策略性環評，更提出全面的策略性環評應評估所有潛在土地供應方案對環境所造成的累積影響，並應提供緩解措施讓公眾知悉。